Kiev è rimasta senza acqua per la nuova ondata di attacchi missilistici russi

RaiNews

...36:41bombardata, capitale senza acqua La capitale dell'Ucraina èsenza fornitura idrica a causa dei bombardamenti russi di questa mattina, ha reso noto il sindaco diVitaly ...senz'acqua a seguito della nuova ondata di attacchi missilistici russi che ha colpito stamattina diverse città dell'Ucraina e il servizio di trasporto della metropolitana è stato ... Guerra in Ucraina. La cronaca minuto per minuto, giorno 295 - La metropolitana di Kiev al buio - La metropolitana di Kiev al buio Guerra in Ucraina, le notizie di oggi. Secondo Mosca «il Vaticano si è scusato per le parole su buriati e ceceni. Con Patriot a Kiev Usa coinvolti direttamente». Von der Leyen ...L'agenzia di stampa russa TASS ha riportato di un bombardamento ucraino nella regione del Luhansk, controllata da Mosca.