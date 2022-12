Kandinskij tra spiritualità ed astrattismo

(Di venerdì 16 dicembre 2022) “Il colore è un mezzo che consente di esercitare un influsso diretto sull’anima. Il colore è il tasto, l’occhio il martelletto, l’anima è il pianoforte dalle molte corde”.è il ricordato come il principale esponente dell’e in particolare dell’non-geometrico. La sua ricerca di puri valori formali ha condotto a risultati della più grande importanza, soprattutto nello sviluppo dei rapporti linea-colore. La sua arte è indubbiamente ricca di motivi culturali e intellettualistici, ma giunge spesso a valori di libera poesia. Tra le sue opere si ricordano in particolare: Il corteo della sposa, Der Blaue Reiter, Murnau, il primo acquerello astratto, Composizione IV , Cerchio policromo. Huile sur toile (1925) de Vassily Kandinsky. Musée National d’Art Moderne, Paris, France. Donation Nina Kandinsky 1976. AM ...

