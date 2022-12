Juve | Rabiot si avvicina la scadenza | si guarda in Spagna

EpaEppureè uno dei giocatori più importanti delladi quest'anno. La cura Allegri ha dato i suoi frutti, Adrien è diventato non solo un giocatore fondamentale per gli equilibri ...Alla luce del rinnovo ormai quasi definitivamente saltato di Adrien, in estate potrebbe ... Ricordiamo, tra l'altro, che Milinkovic avrebbe già trovato un accordo di massima con la, sulla ...Adrien Rabiot potrebbe diventare un giocatore del Barcellona a giugno. Secondo il quotidiano spagnolo Sport, infatti, il centrocampista francese della Juve sarebbe stato offerto ai catalani, dopo che ...Una notizia lieta coinvolge la Francia e la Juventus: il centrocampista bianconero Adrien Rabiot è tornato ad allenarsi in gruppo ...