Jolanda Renga replica agli insulti degli haters | “Il mio sogno non è essere bella | ma fare cose che contano” | VIDEO

(Di venerdì 16 dicembre 2022), primogenita di Francescoe Ambra Angiolini, è stata travolta dall’odioutenti social, che senza molti giri di parole l’hanno attaccata per il suo apetto fisico e definita “brutta”. La ragazza, 18 anni, ha però dato una risposta all’altezza sul suo profilo TikTok, con unche ha fatto presto il giro del web divenendo virale. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ambra Angiolini (@ambraofficial)nel mirino, la sua: “Il mionon è, mache” Il ...

...sogno per fortuna non è essere bella e neanche essere la sosia dei miei genitori - aggiunge... Tra i commenti di risposta anche quello del padre, Francesco, il quale ha scritto: 'Ogni ..."'Sei brutta' è una cosa che mi dico sempre da quando sono piccola. Oggi ho deciso di chiedermi scusa perché ho dato alle parole di queste persone tanta importanza", così ha commentato in un toccante video su TikTok le risposte degli hater a un video che la paragonava alla madre Ambra Angiolini e al padre Francesco. La ragazza, da poco maggiorenne, ha replicato con un video sui social a chi dice che è brutta: il commento pieno d'orgoglio del papà.