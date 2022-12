Izzo | chiesti quattro anni di carcere per associazione camorristica e frode sportiva

Leggi su rompipallone

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Non è una situazione facile quella che sta vivendo Armando: il difensore del Monza è stato accusato dalla direzione distrettuale antimafia di Napoli per un periodo di 4e 10 mesi. Le accuse rivolte al giocatore sarebberoe due episodi di frode antisportiva.accuse frode La notizia è stata riportata da Il Fatto Quotidiano, con gli episodi di frode che risalirebbero ai tempi in cui il difensore era un tesserato dell’Avellino. L’inchiesta è presieduta dal pm De Marco.