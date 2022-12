Italia leader in Europa per il riciclaggio dei rifiuti

Milano Finanza

Non solo: per loro organizzava trasferte a Rabat , dopo le quali illeghista si sperticava ... buona stampa in, attraverso Gianluca Savoini e l'agenzia Agielle, di cui l'allora braccio ......2% (contro il 16,7% delle altre aree d'), la produttività del +28,3% (contro il +20%) e la forza lavoro del +25,6% (contro il +19,8%). È quanto emerge dall'ultimo rapporto "del ... Giornata dello spazio, Italia leader in Europa Consociata italiana del Gruppo Fischer e attiva sul mercato dal 1963, Fischer Italia ha da poco attivato la collaborazione con Fattoretto Agency, agenzia digitale specializzata in SEO ...(Teleborsa) - Accelera la crescita delle medie imprese del Mezzogiorno che negli ultimi dieci anni hanno superato le imprese analoghe del Centro e del Nord. Anche l'impennata dei costi energetici ...