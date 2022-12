Italia leader del riciclo in Europa

(Di venerdì 16 dicembre 2022) (Adnkronos) – In 25 anni, con la riforma avviata col D.lgs 22 del 1997, insi è passati dall’emergenza rifiuti all’eccellenza nele oggi l’europeo deldei rifiuti e l’industria delha conosciuto una crescita costante quantitativa e qualitativa. Nel 1997 la raccolta differenziata dei rifiuti urbani era solo del 9,4 % e l’80% dei rifiuti finiva in discarica. Solo il 21% dei rifiuti industriali veniva riciclato e il 33% finiva in discarica. Nel 2020 la raccolta differenziata dei rifiuti urbani è arrivata al 63% e lo smaltimento in discarica è sceso al 20%, mentre ildei rifiuti industriali ha superato il 70% e lo smaltimento in discarica è sceso al 6%. Questi alcuni dei dati del Rapporto Il...

Milano Finanza

