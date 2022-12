Isole ecologiche itineranti | nel 2023 anche a Passo della Sentinella Il calendario completo

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Fiumicino – “Di concerto con l’Ati, gli uffici dell’assessorato all’Ambiente hanno stilato ildeldelle“. Ad annunciarlo è l’assessore all’Ambiente del Comune di Fiumicino, Roberto Cini. “In totale – spiega l’Assessore – sono 104 le giornate che saranno dedicate a questo importante servizio e, come sempre, copriranno tutto il territorio cittadino – spiega Cini -. Quest’anno, per venire incontro ai cittadini di, oltre ad aver già provveduto al ritiro straordinario di ingombranti e materiali vari dopo l’ultima mareggiata (leggi qui), abbiamo pensato di programmare 4 delle 23 giornate previste per Isola Sacra in Via Giuseppe Scagliosi (zona Parco). Le giornate previste sono il 24 gennaio, ...

Fregeneonline.com

Per i servizi al pubblico l'Amministrazione ha previsto 2(in Via Verdi e in Piazza della Repubblica); 3 postazioni di bagni chimici (su Via G. Fontana nella zona della scuola ...Altra misura su cui fa affidamento Massimi è 'l'imminente collocazione di 20concentrate nei punti più abitati del centro storico ed anche nelle frazioni, in particolare in ... Isole ecologiche itineranti, il calendario del 2023 Gli uffici dell'assessorato all'ambiente hanno stilato il calendario del prossimo anno delle isole ecologiche itineranti per l'intero territorio del comune di Fiumicino Fiumicino - "Di concerto con ...AVEZZANO- Saranno 140 gli espositori che il 26 dicembre prossimo invaderanno il centro di Avezzano per l’edizione 2022 della Fiera di Santo Stefano, manifestazione organizzata dal Comune di Avezzano.