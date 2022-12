Iscrizioni istituti professionali | 11 gli indirizzi Le indicazioni per la classe prima e terza

Il Sole 24 ORE

...unico Open day per tutte le scuole dell'infanzia di Imola in vista dell'apertura delle. ...- dalle 27 alle 30 ore settimanali - e tempo pieno - 40 ore settimanali - e riguarda i 6...... nella domanda di iscrizione si sceglie anche l'eventuale indirizzo di studio, e si possono indicare, in subordine, fino a duedi gradimento, oltre a quello prescelto. Il sistema "... Dal 9 al 30 gennaio le iscrizioni online per il nuovo anno: il ... 2' di lettura 16/12/2022 - In questi giorni di festa che ci separano dal Natale, i poliziotti della Questura di Perugia non si sono dimenticati di chi vive situazioni di difficoltà e sofferenza. Come ...Con lo scopo di incoraggiare le iscrizioni presso la Scuola Primaria e dell’Infanzia di Magliano Nuovo, che fa parte dell’Istituto Comprensivo di Gioi Cilento, è stato organizzato, per oggi 16 dicembr ...