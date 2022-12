Inter | gestaccio contro i tifosi della Juventus | ammenda di 5 000 euro per Dzeko e il club

(Di venerdì 16 dicembre 2022) La FIGC in una nota comunica che è Edinè stato “sanzionato con un’di 5.000. Per responsabilità oggettiva è stata sanzionata con un’di 5.000anche l’”. Il riferimento è al match dello scorso 6 novembre, quando in occasionegara tra, il calciatore bosniaco aveva violato l’art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva “per aver tenuto un comportamento sconveniente e grandemente volgare rivolto in segno di sfida verso i sostenitorisquadra avversaria”. A tale decisione si è arrivati tramite un accordo di patteggiamento raggiunto dalle parti. SportFace.

Calciomercato.com

Glieli do io 5 euro all'e lo metto a tosare il mio prato"): la rappresentativa Oranje, per ...ignoto dell'Olanda che al recupero del secondo tempo indica l'orologio per poi fare un. ...Juve -, Dzeko e ilalla curva bianconera: la procura apre un fascicolo. C'è il precedente Zaniolo ' Nel 2019 la regola sul fallo di mano è stata riscritta. Sul primo rigore chiesto ... Dzeko e l'Inter patteggiano una multa per il gestaccio ai tifosi della ... A seguito dell'accordo di patteggiamento raggiunto dalle parti (ex art. 126 CGS), il calciatore dell'Inter, Edin Dzeko è stato sanzionato con un'ammenda di 5.000 euro. Per responsabilità oggettiva è s ...Conclusa la fase a gironi dei Mondiali in Qatar: il Belgio chiude il ciclo della generazione d'oro con un'altra delusione e una prova da dimenticare di Lukaku, delude anche la Serbia di Vlahovic ...