Ingiusto e prematuro | Mihajlovic è morto | il dolore della famiglia

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Sinisasi è spento a Roma, all'età di 53 anni. La notizia purtroppo era nell'aria da qualche giorno: l'ex calciatore e allenatore serbo stava combattendo da due anni e mezzo contro una leucemia mieloide acuta. Le sue condizioni erano di recente peggiorate e avevano richiesto un ricovero d'urgenza alla clinica Paideia. La sua ultima apparizione in pubblico era stato lo scorso 3 dicembre, quando aveva voluto prendere parte alla presentazione del libro autobiografico di Zdenek Zeman, di cui era amico. Ladi Sinisaha diffuso un comunicato con il quale ha annunciato la scomparsa dell'amato allenatore serbo, definendo la sua morte "ingiusta e prematura". "La moglie Arianna, con i figli Viktorija, Virginia, Miroslav, Dusan e Nikolas, la nipotina Violante, la mamma Vikyorija e il fratello Drazen, nel ...

Morto Sinisa Mihajlovic, aveva 53 anni. L'annuncio della famiglia: "Ingiusto e prematuro" Sinisa Mihajlovic è morto. La famiglia del tecnico serbo, il cui ultimo incarico era stato quello di allenatore del Bologna, ha ora diramato un comunicato nel quale ne annuncia la scomparsa, definendo ...Lo annuncia all'ANSA la famiglia del tecnico serbo. La famiglia Mihahjlovic ha ora diramato un comunicato nel quale annuncia la scomparsa del tecnico serbo, definendo la sua morte "ingiusta e ...