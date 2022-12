Infrastrutture | ieri Mario Ferraro ha incontrato il ministro Salvini

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiIn occasione del Consiglio Generale di ANCE nazionale, tenutosia Roma,– Presidente Ance Benevento – ha avuto l’opportunità di interloquire, unitamente alla Presidente Nazionale Federica Brancaccio, con il Vice Premier edelleMatteo, presente all’incontro, sull’urgenza della proroga sul Fondo Sviluppo e Coesione per la provincia di Benevento, sul Caro Materiali e sulla modifica al codice degli appalti. Ance Benevento, con il supporto di ANCE nazionale, sta seguendo attentamente la questione della scadenza, al 31 dicembre 2022, dei termini per l’offerta giuridicamente vincolante prevista dal Fondo Sviluppo e Coesione. Qualora non dovessero essere accolte le istanze di proroga si rischia, su scala ...