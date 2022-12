Influenza australiana | sembra rallentare dopo aver infettato circa 4 | 5 mln di italiani

(Di venerdì 16 dicembre 2022)diverse settimane di grande accelerazione, finalmente l’iniziare ad accusare una sorta di ‘pausa’, segnando nella media di quest’ultima settimana, molti meno contagi rispetto a quanti registrati sinora.: inizia finalmente ail numero dei casi registrati, ad oggi 4.462.000 A rivelarlo l’ultimo bollettino dei ‘medici sentinella’ della rete Influnet, reso noto poco fa dall’Istituto Superiore di Sanità, dove si legge che rispetto ai 943mila contagi registrati la settimana prima, in questi ultimi 7 giorni gli infettati sono stati917mila, dunque in lieve calo. Certo, impressiona apprendere che, ad oggi, i contagiati sono arrivati 4.462.000. E che, come spiega l’Iss “Si arresta la ...

Sono quasi 4 milioni e mezzo gli italiani colpiti finora dall'influenza australiana 2022: dall'inizio della sorveglianza i contagiati sono stati 4.462.000, riferisce l'ultimo bollettino dei medici sentinella della rete Influnet, diffuso dall'Istituto superiore di Sanità. Influenza australiana, Pregliasco: «Rischio 20.000 morti, no alla cena di Natale». Le differenze con il Covid Il virologo: "Sta mettendo a letto milioni di italiani. L'influenza del cammello in Qatar mi sembra un'invenzione pseudo giornalistica"