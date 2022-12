Influenza | area arancione per la Puglia Più di mille contagiati nella settimana Iss | in Italia frena la corsa ma incidenza alta in alcune regioni

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Secondo il sistema Influnet dei “medici senti” laè in zonaper l’, stando ai dati 5-11 dicembre. Contagiate 1093 personee fra esse 232 in età 0-4 anni e 292 in età 5-14 anni equivalenti ad un’di 25,93suassistiti di questa fascia d’età. Secondo l’Istituto superiore di Sanità l’inha arrestato la suama l’, in particolare, in Piemonte, provincia di Bolzano, Emilia Romagna, Toscana, Marche ed Abruzzo. L'articoloper la ...

Secondo il sistema Influnet dei 'medici sentinella' la Puglia è in zona arancione per l', stando ai dati 5 - 11 dicembre. Contagiate 1093 persone nella settimana e fra esse 232 in età 0 - 4 anni e 292 in età 5 - 14 anni equivalenti ad un'incidenza di 25,93 contagiati su mille ...Il gran numero di malati, sia conche con Covid, porta al conseguente incremento di casi ... Poi è stata riattivata l'Beta del Pronto soccorso, quella con accesso separato per i pazienti ... Covid e influenza, news: 174.652 casi di positività e 719 morti in ultima settimana. LIVE La Regione presenta il piano straordinario: più posti letto negli ospedali e ambulatori per i casi meno gravi. L'appello: "Curatevi a casa e andate a vaccinarvi" ...Presentato in Regione il piano per mitigare l'impatto sul sistema sanitario, soprattutto sui pronto soccorso, dovuto all'influenza e al Covid ...