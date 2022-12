Infezioni pediatriche della cute | estesa l’indicazione di dalbavancina

(Di venerdì 16 dicembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – Angelini Pharma annuncia che EMA, Agenzia Europea per i Medicinali, ha raccomandato l’estensione deldiper il trattamento di pazienti pediatrici (a partire dai 3 mesi di età) conbatteriche ae dei tessuti molli (ABSSSI). L’estensione deldi questa molecola è stata raccomandata da EMA in seguito al parere favorevole del CHMP ricevuto lo scorso 13 ottobre. Le ABSSSI (ABacterial Skin and Skin Structure Infections) sono un gruppo dibatterichecon livello di gravità variabile da lieve a potenzialmente mortale,1 associato a una notevole morbilità e con un considerevole impatto sui costi sanitari. ...

"Grazie ad un costante investimento nella ricerca, Angelini Pharma è impegnata da decenni nella lotta alle malattie infettive con prodotti per il trattamento delle infezioni acute, come quelle che ...