Agenzia ANSA

Mondiale ha mostrato una forza di coesione enorme: la Fifa ringrazia tutti coloro che sono ... E' il bilancio di Gianni, presidente Fifa, all'antivigilia della finale Argentina - ...... Gianni, parla ai media nella conferenza stampa di chiusura del Mondiale in Qatar. Tra i ... tutti possono esprimere le loro opinioni come vogliono, ma diamo amomento di gioia per ... Infantino: "Questo Mondiale ha unito, grazie Qatar" - Calcio Gianni Infantino, nella conferenza stampa di chiusura dei Mondiali 2022 in Qatar, ha annunciato il nuovo Mondiale per Club a partire dal 2025 ...Il Qatar ci ha messo 12 anni per prendersi il calcio: questo epilogo della Coppa del Mondo sancisce definitivamente il suo potere ...