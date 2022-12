Indiana Jones e la Ruota del Destino | John Williams | A breve gireranno un nuovo finale

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Nell'introdurre le musiche die ladel, Il leggendariosi sarebbe lasciato sfuggire che il regista James Mangold sta per girare un. Il compositoresi è lasciato sfuggire che la produzione die ladelsarebbe in procinto di girare un. Se confermato, il rumor darebbe forza alle voci circolate in precedenza, e smentite con forza dal regista James Mangold, secondo cui le proiezioni test di5 non sarebbero andate troppo bene....