Incidente sulla Roma-Fiumicino | tre veicoli coinvolti e due feriti Forti rallentamenti in direzione Eur

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Al km 2 dell’Autostrada, in, è avvenuto un gravetre autoall’interno del sinistro, in dinamiche che devono essere ancora chiarite dalle Forze dell’Ordine, All’interno dello scontro, è certo come siano rimaste ferite due persone. Sul posto, si sono precipitate subito le Forze dell’Ordine, che hanno iniziato a effettuare i primi rilevamenti e a deviare il traffico per i controlli. L’Le dinamiche attorno al sinistro dei tre, sono ancora tutte da accertare. Parlandosi del km 2 della, dovrebbe trattarsi di un punto in cui la strada è ancora ...