Incidente mortale sul Muro Torto | la vittima è Federico Urilli | un giovane medico di 30 anni

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Si chiamavail ragazzo di 30che nella notte tra mercoledì e giovedì scorso, intorno all’una, ha perso la vita in un terribilestradale a Roma. Il, originario di Tivoli, era une in quella tragica serata si trovava a bordo della sua moto, una Bmw, quando per cause da accertare ha perso il controllo del mezzo, forse per l’asfalto bagnato. E l’impatto, in viale del, è stato violento, non gli ha lasciato purtroppo scampo. Roma, terribilesulla Togliatti: morto 27enne Chi eraera originario di Tivoli, aveva 30ed era un...