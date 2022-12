Incentivi - Elettriche e ibride plug-in | il bonus colonnine slitta al 2023

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Grande è la confusione intorno agliall'automotive. E ancor più grande è quella sul cosiddetto, introdotto il 4 agosto scorso dal governo Draghi e mai reso disponibile a causa della mancata emissione del decreto attuativo da parte del ministero dello Sviluppo Economico, ora ministero delle Imprese e del made in Italy. Si tratta di un fondo di 40 milioni di euro per il solo 2022 che metteva a disposizione dei soli soggetti privati un contributo pari all'80% del prezzo di acquisto e posa in opera, nel limite massimo di 1.500 euro, di infrastrutture di potenza standard per la ricarica dei veicoli da parte di utenti domestici. In pratica le cosiddette wallbox, da installare in garage o nel box di casa. Lo stesso decreto estendeva il contributo anche ai condomini, sempre nella misura dell'80%, ma con limite alzato ...

Sky Tg24

... appena entrata in vigore, al contrasto dello sfruttamento dei braccianti, agliper i ... in testa le auto. Azioni che fanno temere pesanti ripercussioni per le aziende europee. ......e ibride plug - in. La quota complessiva di questi veicoli in Italia e` salita al 9,8%, ... Le proposte dell'Unrae " come spiega Cardinali " sono: potenziare gliall'acquisto di ... Incentivi auto, tutto pronto per il rinnovo per il 2023: i bonus e cosa sapere Le particolari condizioni del mercato americano stanno riducendo la domanda di fine anno, e Tesla corre ai ripari. Secondo una fonte vicina all'azienda offrirebbe Supercharger gratuito per 16.000 km ...Esci Privacy Cookie Grande è la confusione intorno agli incentivi all’automotive. E ancor più grande è quella sul cosiddetto bonus colonnine, introdotto il 4 agosto scorso dal governo Draghi e mai res ...