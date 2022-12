Imposta di bollo sui buoni fruttiferi postali | quando e quanto si paga

CercAssicurazioni

I certificati anagrafici digitali rilasciati dall'Anagrafe nazionale della popolazione residente continueranno a essere esenti dadianche per il 2023. Prorogato al 30 giugno 2023 il ...... certificati anagrafici senzaancora per un anno, contratto di espansione fino al 2025, e - ... si fa la sua Imu Da gennaio prossimo in Friuli Venezia Giulia entra in vigore l'locale ... Bollo auto: esenzioni per le elettriche e le ibride plug-in La colazione al bar con bancomat non ha costi per il barista. A Roma su una corsa di 20 euro il tassista paga 30 centesimi. Per i costi delle commissioni: credito d’imposta del 30%. Leggi l'inchiesta ...Tra le misure contenute nelle bozze della legge di Bilancio 2023 c’è la cancellazione delle cartelle esattoriali pendenti o il pagamento di una mini sanzione, a seconda dei casi. Ecco quali sarebbe la ...