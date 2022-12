L'Eco di Bergamo

...molte difficoltà nella cessione dei crediti legati ai bonus per la riqualificazione degli...le altre non lo faranno e tra queste quasi il 70% prevede una significativa riduzione deldi ...... a partire dalle mancate demolizioni diabusivi fino all'aggiudicazione di appalti per ... Infine, si segnalano anche il business degli shopper illegali e ilnero dai gas refrigeranti . Immobili, il mercato tiene: vendite su del 10% in 6 mesi e prezzi boom per il «nuovo» Numeri e trend per capire come potrebbe muoversi il mercato nel prossimo anno. «Abbiamo registrato un generale incremento di campagne milionarie. Cose simili fino a tre anni fa erano quasi inesistenti ...Il bollettino. La conferma dai dati della nuova edizione di ValoreCasa&Terreni. Belotti: «La casa resta un bene rifugio capace di proteggere dall’inflazione». Casa dolce casa. Soprattutto se si pensa ...