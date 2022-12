Il Vescovo Mazzafaro incontra gli studenti dell’Istituto di Faicchio VIDEO

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti(Bn) – Oggi, per l’istituto Superiore di, è stata una giornata densa di emozioni per la visita delmons. Giuseppeche, unitamente ad alcuni parroci, hato glie il personale scolastico per continuare il cammino pastorale intrapreso lo scorso anno scolastico con glidelle scuole superiori della diocesi. È stato un incontro improntato all’ascolto e al dialogo per creare un legame più solido e fruttuoso tra i giovani e la Chiesa intesa come comunità che accoglie e include. Glihanno dato vita ad una performance artistica con l’esecuzione di brani significativi che parlano di pace e di convivenza civile tra i popoli del mondo. Suggestivo il ...