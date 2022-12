Il Torino piange Mihajlovic | «Profondamente addolorati per la triste notizia»

TGCOM

Con un comunicato apparso sul proprio sito web, ilsi è stretto attorno a Sinisa Mihajlovic. Ecco la toccante nota Con un comunicato ufficiale, ilsi è stretto attorno a Sinisa Mihajlovic. COMUNICATO - Il Presidente Urbano Cairo e tutto ilFootball Club - dirigenti, dipendenti, collaboratori, allenatori, calciatori, settore ...... Fiorentina, Sampdoria, Milan,e Sporting Lisbona. In mezzo anche una parentesi da Ct della ... Sinisa ha fatto centro anche nel cuore della gente, e oggi tutto il mondo del calcio lo'. "Gesù piange": scatta l'indagine della Curia su una statua di Torino | Ma dal Web qualche dubbio E' stata portata in Arcivescovado a Torino una statua di Gesù che alcuni fedeli avrebbero visto lacrimare. Lo riferisce la Diocesi in una nota, in riferimento a quanto segnalato nei giorni scorsi a St ...Il Torino ha ricordato Sinisa Mihajlovic, scomparso oggi all'età di 53 anni. Questo il messaggio di cordoglio del club granata: "Il Presidente Urbano Cairo e tutto il ...