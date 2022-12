“Il regalo di compleanno migliore di sempre” | Jane Fonda può sospendere la chemio

(Di venerdì 16 dicembre 2022) “Ildidi“, con queste paroleha annunciato che il suo tumore è in fase di guarigione. Era settembre 2022, quando l’attrice di Grace & Frankie raccontava ai suoi follower di essersi ammalata. Alla star del cinema americano, che compie 85 anni il 25 dicembre, era infatti stata diagnosticata una forma curabile di linfoma non-Hodgkin. Ora, a distanza di tre mesi, il suo oncologo le ha comunicato che puòla. Vi raccomandiamo...shock: "Ho un linfoma, privilegiata per le cure" L'attrice ha rivelato di avere un linfoma non-Hodking, problema che risulta essere curabile e da ...

Io Donna

Il 25 dicembre la leggendaria Jane Fonda compirà 85 anni. Comediha ricevuto una notizia straordinaria. L'attrice ha sconfitto il cancro. A rivelarlo la stessa diva di Grace and Frankie, via social. ' La scorsa settimana mi è stato detto dal ...Si profilano altresì delle dispute con testoni o musoni, unabeneaccetto, delle serate ...singolare. CAPRICORNO : Non sembra abbiate molta voglia di gozzovigliare preferendo al caos ... Jane Fonda: «Il cancro è in remissione. Il miglior regalo di compleanno di sempre» L'ex calciatore ha ritrovato il sorriso accanto alla Bocchi, con la quale si appresta a festeggiare il primo Natale insieme ...Jane Fonda ha svelato entusiasta ai fan una bella notizia a pochi giorni dal suo ottantacinquesimo compleanno.