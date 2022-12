Il Qatargate ha danneggiato tutto il mondo del volontariato | costituiamoci parte civile

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Non mi è mai piaciuto passare per vittima, ma questa volta lo faccio perché credo di non essere solo. Sono in compagnia di quanti sostengono l’associazione diL’Arte del Vivere con Lentezza Onlus e di tutte le migliaia di associazioni, organizzazioni di, onlus e Ong che si impegnano ogni giorno in Italia e nelper mandare avanti progetti umanitari, culturali, sociali, sportivi, ambientali, contro la criminalità organizzata, autofinanziandosi o raccogliendo tra amici, soci e malcapitati poche migliaia di euro, per finalizzare al meglio il loro operare. Arrivo al punto: penso che di fronte alla vicenda del cosiddetto, e dell’uso di una Ong per smistare, lavare o riciclare i fondi accaparrati per favorire lo svolgimento dei mondiali di calcio in Qatar dovremmo reagire e se fosse ...