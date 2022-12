Il progetto Reca festeggia due anni di lavoro per il clima | questa è la nostra storia

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 16 dicembre 2022) di Antonella Galetta Siamo arrivati ad un compleanno significativo, il “patto per ile il”, il documento emesso dalla Regione Emilia Romagna nel luglio 2020 che avrebbe dovuto raccogliere gli obiettivi più importanti della transizione ecologica per risolvere i problemi legati al cambiamentotico a partire dal consumo di risorse, fino al problema del. Come uscire dalla dipendenza dei fossili? Come raggiungere la neutralitàtica? Come tagliare le emissioni di CO2? Come accompagnare il tessuto produttivo e le parti sociali alla transizione ecologica? Noi di(Rete emergenzatica ambientale) non lo abbiamo firmato. Siamo nati proprio sulla spinta dell’insediamento di una giunta regionale che, stando alle promesse elettorali, avrebbe ...