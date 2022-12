Il nuovo libro di poesie di Alessio Fiorucci conquista i social | boom in Italia e all' estero

(Di venerdì 16 dicembre 2022) "Sai brillare anche con le nuvole" è ildi, agente dello spettacolo, imprenditore, poeta. Il suo ultimo lavoro è una raccolta diispirate all'amore verso ogni cosa. "E per riuscire a godere, in pieno, dello spirito che pervade questi versi, sostantivi come passione e dedizione devono essere mentalmente presenti durante la lettura poiché, tra queste pagine, si dispiega una condivisione di differenti emozioni che si alternano tra situazioni, attimi, luoghi e odori", racconta e scrive, che due anni fa - nel 2020 - è uscito il suo primo, che s'intitola "Ciao, passi a leggermi?". Un primo esperimento che gli ha permesso nel mondo dell'editoria. Le sue, tra l'altro,no i ...

il Resto del Carlino

