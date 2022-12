Il Nepal chiede alla Fifa risarcimenti per 400mila lavoratori sfruttati in Qatar

Corriere dello Sport

KATHMANDU - Numerose organizzazioni nepalesi hanno firmato una lettera aperta al presidente della Fifa, Gianni Infantino , chiedendo risarcimenti per i lavoratori nepalesi impegnati nella costruzione ...Un fatto comune non soltanto in, ma anche nelle aree povere di Bangladesh e India , dove gli agenti promettono posti di lavoro ben remunerati in cambio di grosse somme di denaro per assicurare ... Mondiali, Fifa: il Nepal chiede risarcimenti per 400mila lavoratori In una lettera aperta al presidente Gianni Infantino, si sono chiesti rimborsi per i lavoratori nepalesi tra salari non pagati e famiglie delle vittime che non hanno ricevuto nulla ...Un altro lavoratore straniero vittima in Qatar, questa volta è un kenyota di 24 anni. La famiglia chiede risposte a Infantino ...