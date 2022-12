Il Natale bollente di Federica Nargi | tutti guardano lì sotto

SiViaggia

Preferire acqua calda ma non, come consigliano i dermatologi: 38° sono la giusta ... E, visto che è, anche dall'aroma intenso, magari leggermente zuccherino, come vaniglia, zabaione, ...Nella settimana degli eventi di, Milano si trasforma nella città dei cardiochirurghi, nel ... Il mio telefono èma non posso lanciarlo come vorrei. Stasera c'è il party natalizio di ... Il Natale caldo e magico che non ti aspetti Indagine Confcommercio: la spesa media sarà di 151 euro a persona, pochissimi destineranno ai doni sotto l’albero un budget superiore ai 300 euro ...Mercogliano, un magico Natale al “pRolo Nord”. L’iniziativa, contenitore di eventi natalizi dedicati a tutta la famiglia ideato dalla Pro Loco Mercogliano e patrocinato dalla Provincia di Avellino e d ...