Il Napoli si prepara per il Villarreal

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Seduta d’allenamento mattutina per ildi Luciano Spalletti al Konami Training Center di Castel Volturno. Gli azzurrino l’amichevole contro il– dei grandi ex Pepe Reina e Raul Albiol – in programma domani – sabato 17 dicembre – alle 20:30 allo stadio “Diego Armando Maradona”. Successivamente, altro test il 21 dicembre contro il Lille dell’ex tecnico della Roma Paulo Fonseca alle ore 20 sempre al “Maradona”. Il campionato riprenderà il 4 gennaio con Inter-in programma a San Siro per la 16esima giornata di Serie A (ore 20.45) gara fondamentale per gli obbiettivi stagionali delle due squadre. Questo il report dell’allenamento di questa mattina del: «La squadra ha svolto una prima fase di torello ed esercitazione tecnico tattica. Successivamente, Khvicha ...

