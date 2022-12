Il Mondiale in Qatar ci ricorda che le favole non contano niente

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Alla fine ildelle sorprese avrà la finale più scontata, a parte forse Brasile-Francia, e ovviamente quella che avrebbe eccitato tutti gli erotomani della geopolitica del calcio, Argentina-Inghilterra, su cui sarebbero stati scritti saggi, istituiti corsi di laurea di diritto sportivo internazionale e per cui ce lo avrebbero fatto a fette fino a domenica con il gol del secolo dell’aquilone cosmico. Sarà Francia-Argentina, dunque, con il prequel della finale terzo-quarto posto meno interessante della storia del calcio, quella tra la favola già finita del Marocco e la Croazia che, come l’Olanda, ha capito perfettamente che prima dei propri legittimi sogni di gloria c’era un conto in sospeso da saldare con ilche paga lo stipendio ai due protagonisti in campo domenica, Messi e Mbappé. Tutto è apparecchiato, e vedrete, anzi già lo vedete, ...

Sky Sport

L'Arabia Saudita sta al petrolio così come il Marocco sta ai fosfati, che di questo minerale è il secondo produttore. Tuttavia le Nazioni Unite hanno ribadito in più di un'occasione l'...La verità è che ha affrontato questocon molta pressione, come sempre accade in Argentina. ... Ha sempre giocato un ruolo importante in tutti i Mondiali in chi ha partecipato ma inha ... Mondiali, sono otto i Ct che hanno detto addio dopo Qatar 2022 Alle 16 di sabato 17 dicembre, Croazia e Marocco si sfideranno nella finale per il terzo e quarto posto di Qatar 2022.Meozzi traccia un bilancio sul Mondiale dei giocatori di Serie A. Intervenuto sulle frequenze di Radio Sportiva, il procuratore afferma: «I giocatori della Serie A in Qatar Tra questi, si sofferma su ...