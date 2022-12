Il ministro della Giustizia Nordio nomina il pm Russo a capo del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria

Governo

Secondo quanto riferito da Anton Gerashchenko, consigliere deldell'Interno, le truppe ... Lo ha riferito Vitaly Kim, governatoreregione meridionale di Mykolaiv. A Kharkiv sono state ...... occhitigre, soldi dal Qatar, stivali di Soumahoro, caneCirinnà. Non mancano l'enorme ... Applausi scroscianti per ildell'Interno Matteo Piantedosi quando dice che devono essere ... Il Presidente Meloni incontra il Primo Ministro della Repubblica ellenica Mitsotakis Arriva a giorni la stretta contro le navi delle ong, fatto salvo l’ingorgo normativo di fine anno. Si tornerà all’ispirazione del decreto Salvini – in seguito depotenziato – che stabiliva regole preci ...Il Ministro degli Esteri Antonio Tajani e il Ministro della Difesa Guido Crosetto hanno intrapreso una missione di pace per cercare di aiutare un dialogo diventato difficile. Si recheranno a Belgrado ...