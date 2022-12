Il medico di Sinisa Mihajlovic | Guerriero fino alla fine  

Leggi su agi

(Di venerdì 16 dicembre 2022) AGI - "È stato unche ha lottato. Ha avuto il coraggio di affrontare la vita che amava sopra ogni cosa, nonostante una malattia che non conosceva. Si è affidato ai medici e ha avuto il coraggio di lottare": lo ha detto all'AGI, Francesca Bonifazi, ildi Sinisa Mihajlovic che lo stesso ex allenatore del Bologna scomparso oggi all'età di 53 anni definì il proprio "angelo custode". Il Mihajlovicche non si è mai arreso nel lottare contro la leucemia è stato un esempio anche per gli altri pazienti. "Sinisa ha dato molto coraggio anche agli altri pazienti - racconta la dottoressa - che hanno provato un senso di comunanza nel vedere come ha affrontato la malattia e anche la recidiva". Sinisa "era una persona con valori molto profondi. Non ha ...