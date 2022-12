Il Manchester United è “più propenso” a firmare Cody Gakpo invece del talento rivoluzionario della Coppa del Mondo

Calcio mercato web

Non a caso, il desiderio dell'attaccante ex Real Madrid, Juventus esarebbe quello di tornare a giocare la Champions League. Una competizione in cui il classe '85 ha lasciato un ...Gli investitori mostrano apprezzamento per la decisione di TeamViewer di uscire, in anticipo, dall'oneroso ruolo di principale sponsor del, dando al titolatissimo club calcistico britannico la possibilita' di riacquistare i diritti di sponsorizzazione sulla maglia. Alla Borsa di Francoforte il titolo dell'azienda ... Juve e Milan all’asciutto: la stella vale oltre 50 milioni Il futuro di Cristiano Ronaldo è un mistero: il portoghese si è separato dal Manchester United e ancora non ha trovato un'altra squadra. Al momento, infatti, il campione portoghese è senza contratto.Il valore del giocatore, protagonista di un Mondialie coi fiocchi, è in continuo aumento: ora potrebbero non bastare 50 milioni ...