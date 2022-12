Il maltempo sferza l' Italia | Arno in piena e incidenti stradali in Trentino 

Leggi su agi

(Di venerdì 16 dicembre 2022) AGI - In attesa della tregua annunciata per il fine settimana ilcontinua are l'. Massima attenzione in Toscana dove ladell'ha superato il primo livello di criticità a Firenze Uffizi, attivo il Servizio didel Genio Civile regionale. L'supera il primo livello di criticità La protezione civile regionale spiega che le portate in transito sono dell'ordine dei 1000 metri cubi al secondo. In corso la riunione della sala operativa della Protezione civile della Toscana con Prefetture, Province e vigili del fuoco per fare il punto della situazione sulle criticità emerse nella notte. Neve ein Trentino Alto Adige Salendo lo Stivale la situazione non migliora. Il Trentino ...