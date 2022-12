Il Grande Giorno | Aldo | Giovanni e Giacomo alle prese con un matrimonio

Agenzia ANSA

Per il ct della Nazionale Roberto Mancini , Sinisa Mihajlovic è stato molto di più : unamico, con cui il rapporto è andato ben oltre un campo di calcio.... per il ct della Nazionale Roberto Mancini, è stato molto di più: unamico, con cui il ... "Questo è unche non avrei mai voluto vivere, perché ho perso un amico con cui ho condiviso quasi ... 'Il grande giorno', AG&G tra famiglia e malinconia Roma, 16 dic. - (Adnkronos) - Prima compagno di squadra con le maglie di Sampdoria e Lazio, poi suo assistente in panchina ai tempi dell'Inter. Ma Sinisa Mihajlovic, per il Ct della Nazionale Roberto.“EMENDAMENTO FAR WEST” IN MANOVRA OIPA: « E PERCHÉ NON IL TANTO PROMESSO INASPRIMENTO DELLE PENE PER I REATI CONTRO GLI ANIMALI» L’Oipa ricorda che il maltrattamento degli animali è anche indice di ...