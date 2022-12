Il Governo non ratifica il Mes

Leggi su lanotiziagiornale

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Dopo essersi trincerati dietro la Corte Costituzionale tedesca, sperando in un assist contro il Mes che alla fine non c’è stato, ora le destre italiane provano a prendere altro tempo passando la palla al Parlamento pur di nonre la riforma del Meccanismo europeo di stabilità. L’Italia è l’unico Paese dell’Ue a non averto la riforma del Mes dopo il via libera della Corte costituzionale tedesca Una notizia che non è passata inosservata a Christine Lagarde, presidente della Bce, che vedendo come Giorgia Meloni & Co intendano tirarla per le lunghe ha detto di “sperare che l’Italia ratifichi velocemente la riforma del Mes”, trattandosi di una parte integrante del completamento dell’unione bancaria, visto che al momento è l’unico Paese Ue a non averto la riforma dopo il via libera della Corte costituzionale ...