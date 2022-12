Il dramma dell’amata artista ed ex GF | “Ecco perché non ho avuto figli”

Leggi su newstv

(Di venerdì 16 dicembre 2022) È una confessione dolorosa quella fatta dall’ex vippona del GF a Serena Bortone: la verità sulnon haLa sua carriera è enorme e ricca di successi e si è fatta conoscere dalle nuove generazioni dopo la sua partecipazione al Grande Fratello Vip: trasparente e senza peli sulla lingua, ha conquistato una fetta del pubblico della sesta edizione del reality, pur creando un certo scompiglio all’interno della casa e ricevendo per questo anche molte critiche. GF VIP (www.newstv.it)Di recente l’ex vippona ha fatto ritorno nella casa più spiata d’Italia per incontrare i concorrenti della settima edizione e facendo una sorpresa anche a Francesca Cipriani e Alessandro Rossi. Negli stessi giorni però di lei si è parlato anche per una dolorosa confessione fatta in diretta tv negli studi di Oggi è un altro giorno; interpellata da ...