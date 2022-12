Il calcio piange Mihajlovic | giocatore e allenatore di tante squadre | tifato da tutti nella sua sfida alla leucemia

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Lutto nel mondo del, è morto Sinisa. l'ex calciatore serbo di Lazio, Roma Sampdoria e Inter, nonchédi tanti club in Serie A, è deceduto in una clinica a Roma all'età di ...

Toro News

- Lutto nel mondo del, è morto Sinisa Mihajlovic. l'ex calciatore serbo di Lazio, Roma Sampdoria e Inter, nonché allenatore di tanti club in Serie A, è deceduto in una clinica a Roma all'età ...Il mondo della scomparsa di Sinisa Mihajlovic , che si è spento a Roma all'età di 53 anni. Dagospia ha deciso di omaggiarlo rispolverando un ritratto del 2020, un anno dopo la comparsa della ... Il calcio piange, è morto Sinisa Mihajlovic MIHAJLOVIC NAPOLI – Il mondo del calcio piange la scomparsa di Sinisa Mihajlovic, il quale dal 2019 lottava contro la la leucemia. Tanti club e Federazioni hanno espresso pubblicamente il proprio cord ...> Un grave lutto scuote il mondo del calcio. È morto oggi all’età di 53 anni Sinisa Mihajlovic, ex calciatore e allenatore serbo con un lunghissimo trascorso in Italia e nel campionato di Serie A. Nel ...