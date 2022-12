I giovani di Taranto e le loro storie | sogni e progetti | protagonisti del nuovo libro di Tiziana Grassi sulla rinascita della città

(Di venerdì 16 dicembre 2022) “di chi investe nella felicità del territorio. I seminatori di cambiamento dalla Laudato si’ all’Agenda 2030”– Sarà presentata a, lunedì 19 dicembre alle ore 18:00, presso l’Aula Magna del Dipartimento Jonico dell’Università degli Studi di Bari ‘Aldo Moro’ (via Duomo 259), la nuova operagiornalista tarantina, per molti anni autrice di programmi di servizio per gli italiani nel mondo a Rai International. Un’opera corale, la quarta che dedica alla suadi nascita, in due volumi di oltre 1000 pagine, dal titolo “di chi investe nella felicità del territorio. I seminatori di cambiamento dalla Laudato si’ all’Agenda 2030” ...

