I "copia e incolla" dell'ong di Panzeri per ottenere finanziamenti a sei zeri

Domani

... il ministero no " Buongiorno, da alcune ore il web si è riempito di articoli che sono poi undella notizia che il governo ha sbloccato la procedura per ottenere il bonus 80%. In ...Fatti Pestaggio di stato: la menzogna del governo nata daldi una falsa informativa Nello Trocchia © Pestaggio di stato: la menzogna del governo nata dal copia incolla di una falsa informativa Così l'ex deputato del Pd riusciva ad ottenere fondi europei preclusi alla maggioranza delle associazioni, senza presentare mai bilanci ...Veniamo a sapere oggi, dalle pagine dei quotidiani locali, che un sindacato della Medicina generale trentina minoritario, facendo copia ed incolla di quanto ...