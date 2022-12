I 12 finalisti di Sanremo Giovani 2023 | chi sono e che cosa cantano

Sky Tg24

Giovani: iSono dodici i cantanti in gara che si contendono i sei posti che andranno a completare la lista dei Big in gara alla 73esima rdizione della kermesse musicale. Gli ...I giovani talenti si esibiranno con le loro canzoni per essere giudicati dalla giuria e da Amadeus. Solo sei dei dodicipotranno salire sul palco dell'Ariston il prossimo febbraio. Ecco chi sono gli artisti in sfida I finalisti di Sanremo Giovani I dodici artisti che si disputeranno l'accesso alla gara con i Big della kermesse musicale: i dettagli La finale di Sanremo Giovani andrà in onda venerdì 16 dicembre in prima serata su Rai 1. La gara ...Stasera in tv, venerdì 16 dicembre, su Rai 1 alle 21.25 ci sarà la finale di Sanremo Giovani. I motori del festival sono accesi e stasera ci sarà solo un assaggio di ...