Hockey ghiaccio | Mondiali U20 Prima Divisione | l’Italia centra la salvezza! Polonia battuta 2-1

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Gli azzurrino il terzo successo consecutivo. La Nazionale italiana U20 disuha infatti vinto anche l’incontro con laper 2-1 ai Campionatidi 1^Gruppo Bndo matematicamente la salvezza e rimanendo in corsa per la seconda o la terza posizione. Un match di buona intensità quello condotto dalle due compagini, molto combattive già dal primo periodo terminato a reti bianche, con i polacchi bravi a rendersi pericolosi in almeno due occasioni. Tuttavia il primo squillo in rete sarà proprio delche, al 37:17, firma l’-0 grazie a una buona imbucata di Lobis, il quale acndosi mette il disco dietro l’estremo difensore avversario. Laperò non ci sta, ...

OA Sport

