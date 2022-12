Hai lottato come un leone Meloni ricorda Mihajlovic

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Alla notizia della morte di Sinisasono state tante le dichiarazioni da parte del mondo della politica. Commozione e cordoglio nelle parole di molti esponenti del centrodestra. «Hai sempreun, in campo e nella vita. Sei stato esempio e hai dato coraggio a molte persone che si trovano ad affrontare la malattia. Ti hanno descritto spessoun sergente di ferro, hai dimostrato di avere un grande cuore. Sei e resterai sempre un vincente. A Dio Sinisa». Lo ha scritto su Facebook il premier Giorgia. Commosso anche Matteo Salvini. «Non ci voglio credere, stramaledetta bastarda malattia - ha scritto sui social il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini - Buon viaggio Sinisa, campione dentro e fuori dal campo. Ci mancherai, tanto». ...

