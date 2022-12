Guerra in Ucraina | bombardata la capitale | Kiev senza acqua

(Di venerdì 16 dicembre 2022) A causa dei bombardamenti russi di questa mattina, venerdì 16 dicembre,, ladell’è rimastafornitura idrica, come dichiarato dal sindaco di Vitaly Klitschko: “A causa dei danni all’infrastruttura energetica, ci sono interruzioni nell’erogazione dell’in tutte le zone della”. Inoltre, il primo cittadino ha fatto sapere che i treni della la metropolitana non viaggiano perché le stazioni servono come rifugio per i cittadini, aggiungendo che laè stata colpita da “72 missili in un’ora”. “Le truppe russe hanno appena effettuato almeno tre attacchi nella regione di Kharkiv contro le infrastrutture critiche della regione”, ha detto il governatore Sinegubov. Colpita anche Kryvyi Rih, città di ...

RaiNews

Inoltre i bambini sono sottoposti a propaganda da parte dei russi sulle cause della, ... che 'deve pagare il prezzo della sua aggressione ingiustificata all'' e hanno trovato l'intesa sul ...in, le notizie di oggi. Secondo Mosca 'il Vaticano si è scusato per le parole su buriati e ceceni. Con Patriot a Kiev Usa coinvolti direttamente'. Von der Leyen si dice fiduciosa per ... Kiev: Mosca prepara un attacco su vasta scala in inverno - Zelensky: Kherson bombardata oggi più di 16 volte - Zelensky: Kherson bombardata oggi più di 16 volte Allo stesso modo, ”in tempo di guerra” sono obiettivi legittimi anche “le forze armate di altri Paesi entrati ufficialmente in guerra, che sono alleati del Paese nemico”. Elencando gli obiettivi, ...La guerra in Ucraina giunge al 296esimo giorno. Le sirene tornano a suonare a Kiev e nelle regioni di Kharkiv, Vinnytsia, Chernihiv, Mykolaiv e Kirovohrad. Il sindaco della capitale: “I russi ci ...