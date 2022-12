Guardiola ha ancora il piede caldo VIDEO

Goal Italia

... allorapoco noto, e abbinare una visione ironica dei fatti. Due anni dopo è arrivato ... quindi non soltanto agli abbonati di Sky, fu l'annuncio nel gennaio 2013 di Pepallenatore del ...È un caso incredibile di trasformazione in corsa, ma diventapiù curioso se pensi a come ha ... che Scaloni ha tirato fuori e che ora dovrà tirare fuori anche, perché se hai lui e ... Guardiola, sarà ancora Manchester City: ufficiale il rinnovo fino al ... Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Personalizza la prima pagina di Calciomercato.com ...C'era una volta un allenatore che potendo non avrebbe schierato mai il centravanti. Meglio ancora, nessun vero attaccante ma una decina di centrocampisti più il portiere naturalmente, a patto che foss ...