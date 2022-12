Google | le tendenze del 2022 Sanremo e la guerra in Russia la fanno da padrone

Leggi su davidemaggio

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Drusilla Mancano pochi giorni alla fine dele, come di consueto,ha stilato le classifica degli argomenti di tendenza dell’anno appena trascorso, tenendo conto – in particolare per i personaggi, gli attori e i cantanti – di chi ha avuto un incremento maggiore nelle ricerche rispetto al 2021. Attenzione, dunque, non si tratta delle cose più cercate in assoluto, come molti media riportano erroneamente. Vediamo tutte le chart. Parole dell’anno Complice il conflitto con la, la parola che ha avuto un riscontro più largo nelè stata Ucraina. A seguire, la Regina Elisabetta, mentre il podio è chiuso daUcraina. In Top10 anche gli Australian Open, le Elezioni, Putin, Piero Angela, Drusilla e Blanco. Nono posto per la sconfitta bruciante dell’Italia con ...