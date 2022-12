Goggia seconda a Saint Moritz | shock al traguardo | Ho rotto la mano | Elena Curtoni vince

IL GIORNO

Nebbia e neve in Svizzera, l'italiana approfitta del pettorale 2 e trionfa nella discesa libera accorciata. Sofia si difende ma c'è apprensione per la ...Sofia, attualmentealle spalle della connazionale Elena Curtoni , è giunta al traguardo con la mano sinistra dolorante dopo aver urtato contro il palo nel corso della discesa libera di Coppa ... Elena Curtoni vince la discesa libera di St. Moritz, Goggia seconda: è doppietta lombarda