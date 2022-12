(Di venerdì 16 dicembre 2022) (Adnkronos) - Secondo un rapporto annuale pubblicato dalla National Oceanic and Atmospheric Administration, la regione artica si sta riscaldando più velocemente di qualsiasi altra partea Terra. Questi cambiamenti stannondo la morte di centinaia di migliaia di. Le comunità locali hanno segnalato il ritrovamento di numerosi cadaveri dimarini, che di solito si nutrono di plancton, krill o pesce. Questi ultimi sono in difficoltà adei cambiamenti'ecosistema legati al clima, che influenzano l'approvvigionamento e i tempi di disponibilità del cibo, nonché le fioriture di alghe nocive.

Entilocali-online

Ambiente Perché le ali deglimigratori si stanno allungando Siamo abbastanza La simulazione ha dimostrato cheanimali migratori che tendono a stare più vicini ai compagni trovano la ...... molti dei quali si potrebbero definire anche " snowbirds ", 'delle nevi', in quanto, come ... ' dormire ' e del sostantivo "vacation", ' vacanza ': come spieganoesperti di Babbel, chi nel ... Gli uccelli dell'Alaska muoiono di fame a causa del caldo Mettere in sicurezza gli animali da compagnia durante le festività natalizie, ornamenti, piante, cibi e rumori sono fonte di rischio per la salute ...Qui, nella parte sud-occidentale della Siberia, si trovano ancora oggi moltissimi edifici in legno sapientemente intagliati. Vi mostriamo i più ...